Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Die Polizei meldetet einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Gersthofen. Demnach verschafften sich ein oder mehrere Täter am Sonntagnachmittag gewaltsam Zugang in ein Haus in der Leipziger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis