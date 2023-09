Gersthofen

15:47 Uhr

Unbekannte brechen in Schule in Gersthofen ein und verwüsten Räume

In Gersthofen haben Unbekannte am Wochenende die Räume einer Schule verwüstet.

Artikel anhören Shape

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Schule in Gersthofen eingebrochen. Die Täter verwüsteten Klassenzimmer und stahlen einen Laptop.

Themen folgen