Unbekannte brechen Kleidercontainer in Gersthofen auf

Ein Kleidercontainer in Gersthofen wurde aufgebrochen. Laut Polizei ist der Sachschaden höher als der Wert des Diebesgutes.

Besonders hohen Wert hat das Diebesgut nicht, doch der Sachschaden liegt bei 150 Euro. Unbekannte haben in der Zeit zwischen 6. und 20. Dezember einen Kleidercontainer am Pfarrheim in der Dr.-Muser-Straße in Gersthofen aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Dabei beschädigten sie das Schloss des Containers. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)