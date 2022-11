Unbekannte brechen mehrere Zigarettenautomaten in Gersthofen auf

Zeugen finden aufgebrochene Zigarettenautomaten in Gersthofen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Mehrere Zigarettenautomaten sind im Bereich Gersthofen aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden Passanten am Sonntagmittag an einer Straße zwischen Gersthofen und Hirblingen einen aufgeflexten Automaten. Die Polizei geht davon aus, dass dieser geleert aus einem Fahrzeug geworfen worden sei. Wenig später wurde in einem Gewerbegebiet in Gersthofen ein weiterer Automat gefunden, der ebenfalls aufgebrochen wurde. Woher die Automaten stammen, ist bislang unklar. Die Polizei bittet nun nach Hinweisen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)