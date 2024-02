Unbekannte demolieren und stehlen Regenrohr in Gersthofen

An einem Gebäude in Gersthofen demolieren Unbekannte ein Regenrohr. Anschließend nehmen sie es einfach mit.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte ein Regenrohr in Gersthofen demoliert und geklaut. Laut Polizeibericht befand sich das Rohr an einem Gebäude im Friedhofsgelände an der Donauwörther Straße. Durch den Diebstahl ist ein Schaden in Höhe von 250 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821 3231810 bei der Polizei Gersthofen zu melden. (jlü)