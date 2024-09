Unbekannte klauen Metall in Gersthofen

Buntmetall (Messing) ist in der Nacht auf Mittwoch in Gersthofen gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach drangen Unbekannte auf das Gelände eines Verwertungsunternehmens an der Straße Am Roßhimmel ein. Die Täter entfernten zunächst einen schweren Deckel vom Container, in welchem das Gut gelagert wurde; anschließend trugen sie es einen Hang hoch. Der Wert des gestohlenen Buntmetalls liegt im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es im Bericht der Polizei.

