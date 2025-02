Unbekannte montieren Reifen in Gersthofen ab

Unbekannte haben die Reifen mehrerer Autos in Gersthofen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach verschafften sich die Diebe in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen Zugang auf das Gelände eines Autohauses an der Messerschmittstraße. Dort schraubten sie die Reifen von vier Fahrzeugen ab und stahlen sie. Obendrein wurden Teile der Bremsen abmontiert, berichtet die Polizei. Den Schaden schätzt sie auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (kinp)

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis