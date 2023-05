Unbekannte räumen vor Disco ein Auto aus

Unliebsame Überraschung nach dem Feiern.

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in Gersthofen: In der Nacht zum Montag, 1. Mai, zwischen 23 und 3.20 Uhr, stahl ein unbekannter Täter aus einem schwarzen Audi Jacken und Geldbörsen. Das Fahrzeug war laut Polizei vor einer Diskothek in Gersthofen geparkt. Die entwendeten Gegenstände wurden durch Disco-Besucher im Fahrzeug zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Rufnummer 0821/323-1810. (lig)