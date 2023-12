Unbekannte randalieren in Gersthofer Tiefgarage

In der Tiefgarage des katholischen Pfarrzentrums in Gersthofen haben Unbekannte eine Menge Schaden angerichtet. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte in der Tiefgarage des katholischen Pfarrzentrums in Gersthofen randaliert. Laut dem Bericht der Beamten gelangten die Unbekannten in der Zeit zwischen Montagmorgen und Dienstag in die Tiefgarage. An einem Verschlag wurde ein Schließblech gewaltsam herausgerissen und das darin abgestellte Geschirrmobil umgeworfen, berichtet die Polizei.

Sämtliches Geschirr zerbrach in unzählige kleine Scheiben, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden sei aber gering. Hinweise dazu erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1811. (kinp)