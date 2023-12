Unbekannte reißen in Gersthofen einen Lichtmast aus der Verankerung

Auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses reisen Unbekannte einen Lichtmast aus der Verankerung, berichtet die Polizei. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte einen Lichtmast in Gersthofen aus seiner Verankerung gerissen. Der Mast stand auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 1000 Euro. Nun wird nach Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 821/323-1810 zu melden. (kinp)