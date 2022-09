Unbekannte schrauben Räder eines Sattelaufliegers in Gersthofen ab

Alles sechs Räder eines Sattelaufliegers in Gersthofen sind gestohlen worden. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Spediteurs.

Unbekannte haben alle sechs Räder eines Sattelaufliegers in Gersthofen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug auf dem Gelände eines Spediteurs in der Frankfurter Straße. Die Unbekannten schraubten die Räder vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8400 Euro. (kinp)