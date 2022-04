Unbekannte stehlen teure E-Bikes aus einem Keller in Gersthofen

Unbekannte hebeln in der Nacht auf Mittwoch zwei Türen eines Kellers in Gersthofen auf. Dann stehlen sie zwei teure E-Bikes.

Zwei teure E-Bikes sind offenbar aus einem Keller in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch zwei Türen eines Kellerabteils in der Leipziger Straße auf. Dort, im Keller eines Mehrfamilienhauses, standen die hochwertigen Fahrräder, die nun verschwunden sind. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf etwa 5700 Euro.

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen in Gersthofen

Erst in der vergangenen Wochen kam es in Gersthofen zu einem ähnlichen Fall. Ein Unbekannter drang in mehrere Mehrfamilienhäuser an der Römerstraße und der Augsburger Straße ein, teilt die Polizei am vergangenen Donnerstag mit.

In vier Fällen brach er laut Polizei die Türen zu den Kellerabteilen auf. Aus einem Abteil entwendete der Täter einen E-Scooter im Wert von rund 600 Euro. Weitere Beute machte er nicht. Der Dieb hinterließ einen Schaden von rund 300 Euro. (kinp)