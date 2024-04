Gersthofen

vor 52 Min.

Unbekannte stehlen Reifen aus einer Tiefgarage in Gersthofen

Mehrere Sätze Sommerreifen sind am Wochenende in einer Tiefgarage in Gersthofen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Einige Sommerreifen sind am Wochenende in einer Tiefgarage in der Römerstraße in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, klauten Unbekannte insgesamt drei Sätze Sommerreifen aus der Garage. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)

Themen folgen