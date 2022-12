Gersthofen

vor 16 Min.

Unbekannte stehlen zahlreiche Katalysatoren in Gersthofen

Im großen Stil haben Unbekannte in Gersthofen bei einem Autohändler zahlreiche Katalysatoren gestohlen.

Artikel anhören Shape

Auf dem Gelände eines Autohändlers in Gersthofen werden an 13 Autos die Katalysatoren abgezwickt und gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Mittwoch.

Im großen Stil haben Unbekannte in Gersthofen bei einem Autohändler zahlreiche Katalysatoren gestohlen. Der Firmenchef bemerkte am Mittwoch, dass insgesamt an 13 Gebrauchtwagen die Abgasfreiniger fehlten. Dem Händler entstand laut Polizei ein Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden bewegt sich bei rund 5000 Euro. (thia).

Themen folgen