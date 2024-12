Ein Anwohner beobachtete am Sonntag gegen 16.35 Uhr in der Beethovenstraße in Gersthofen aus seinem Fenster, wie zwei Männer seinen Anhänger aus der Parkbucht zogen. Sie versuchten, diesen an ihrem Fahrzeug anzukuppeln. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie laut Polizei die Flucht und fuhren davon. Den Anhänger ließen sie stehen. (diba)

