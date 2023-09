Unbekannter baut Unfall in Gersthofen und flüchtet

Ein schwerbeschädigtes Auto ließ ein Unbekannter nach einem Unfall in Gersthofen einfach zurück. Zuvor schraubt er noch die Kennzeichen ab. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen einer ungewöhnlichen Unfallflucht in Gersthofen. Demnach fuhr ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr mit seinem Audi über eine Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr an der Daimler- bzw. Welserstraße. Dabei beschädigte der Wagen eine Warnbake und ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde außerdem die Ölwanne des Audis aufgerissen, weshalb der unbekannte Fahrer seinen Wagen offenbar stehen lassen musste.

Anschließend entfernte der Unbekannte laut Polizei die Kennzeichen seines Autos, schlug die Windschutzscheibe ein und flüchtete zu Fuß. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. Der Audi wurde zur Beweismittelsicherung abgeschleppt. Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden (kinp)