Unbekannter belästigt junge Frau mit Worten

Es geschah im Bus von Gersthofen nach Augsburg-Oberhausen.

Ein unangenehmes Erlebnis hatte eine junge Frau bereits am vergangenen Freitag in einem Bus der Linie 51 von Gersthofen zur P&R-Haltestelle Oberhausen Nord. Gegen 19.30 Uhr wurde die 21-Jährige nach Angaben der Polizei von einem Mann in sexistischer Weise angesprochen. Die Frau ging nicht auf das Gespräch ein und entfernte sich. Es kam laut Polizei zu keinen Straftaten.

Der Mann hielt sich anschließend am P&R Oberhausen auf und wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, normale, etwas kräftigere Statur, Dreitagebart, kurz geschorene dunkelblonde Haare, Zahnlücke oben rechts. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent, trug eine dunkle Jogginghose, weiße Schuhe, eine dunkle, lange Jacke und hatte eine Rotweinflasche dabei. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Tel. 0821/323-3810. (AZ)