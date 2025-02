Unbekannter beschädigt Fensterscheibe in Gersthofen

Die Scheibe einer Balkontüre in Gersthofen ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach hörte eine Anwohnerin am Samstag gegen 21 Uhr einen lauten Knall. Schnell stellte sie fest, dass die Scheibe ihrer Balkontüre einen Steinschlag aufwies. Die Polizei konnte allerdings keinen Stein oder einen vergleichbaren Gegenstand finden. Der Geschädigten, die in der Berliner Str. wohnt, entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. (kinp)

