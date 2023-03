Unbekannter beschädigt geparkten Polo in Gersthofen

Offenbar im Vorbeifahren beschädigt ein Autofahrer einen roten Polo in der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Erneut hat es in Gersthofen eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein roter Polo an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Die Halterin hatte laut Polizei ihr Auto am Freitag zur Mittagszeit in der Ludwig-Hermann-Straße geparkt. Am Samstag um 2 Uhr bemerkte sie dann den Schaden an ihrem Auto. Dieser beläuft sich auf rund 1200 Euro. Offenbar hatte der bislang unbekannte Unfallverursacher den Polo im Vorbeifahren touchiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (thia)