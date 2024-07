Unbekannter beschädigt geparktes Auto in der Lortzingstraße

Beschädigt vorgefunden hat eine Autobesitzerin ihren Wagen in der Lortzingstraße in Gersthofen, nachdem sie ihn dort ordnungsgemäß zwischen vergangenem Dienstagmorgen und Freitagnachmittag abgestellt hatte. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrer Heckstoßstange fest. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3500 Euro. Mög l iche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (jah)

Jana Tallevi