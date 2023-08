Unbekannter beschädigt in Gersthofen geparktes Auto

Ein Unbekannter demoliert die Stoßstange eines in Gersthofen geparkten Autos. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter soll ein in Gersthofen geparktes Auto massiv beschädigt haben. Laut Polizei beschädigte der Unbekannte das in der Uhlandstraße geparkte Auto. Der Unbekannte demolierte demnach an der vorderen Stoßstange die Parksensoren und verbog das vordere Kennzeichen. Zudem überklebte er dieses mit einem beleidigenden Ausdruck. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. (kinp)