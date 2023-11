Unbekannter beschädigt Moped in Gersthofen

Ein in Gersthofer abgestelltes Moped wird in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten beschädigt, berichtet die Polizei.

Ein Moped ist in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Roller im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Gersthofen. An dem Moped wurde die Frontabdeckung und darunter befindliche Kabel beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. (kinp)