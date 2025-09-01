Unbekannter beschädigt Stühle auf Gersthofer Rathausplatz

Vier Stühle einer Bäckerei in Gersthofen sind von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, brannte der Unbekannte vermutlich mit Zigaretten Löcher in die Stühle einer Bäckerei. Sie standen auf dem Rathausplatz und wurden laut Polizei in der Nacht auf Sonntag beschädigt. Der Bäckerei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Gersthofer Polizei sucht nun nach Hinweisen. Wer verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)