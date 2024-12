Zu zwei Einbrüchen in Gartenhütten kam es kürzlich in Gersthofen. Ein Täter oder eine Täterin hebelte zwischen vergangenem Sonntag und Dienstagmittag in der Gartenkolonie am Laubenweg an zwei Häusern die Türen auf. Bei der Durchsuchung der beiden Hütten machte der Unbekannte laut Polizei keine Beute. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. (diba)

