Unbekannter durchsucht einen abgestellten Anhänger

Einen ungewöhnlichen Fall meldet die Polizei aus Gersthofen: Der Anhänger eines Spediteurs stand zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh auf einem Gelände an der Dieselsstraße. In diesem Zeitraum zwickte ein bisher unbekannter Täter zunächst die Plombe auf, um anschließend die Türen des Hängers zu öffnen. Er durchsuchte die darauf befindlichen Gitterboxen nach Diebesgut. Bei der Aufnahme der Anzeige war noch nicht klar, was in den Boxen transportiert wurde. Die Ermittlungen laufen. (kar)

