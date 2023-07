Unbekannter entsorgt 150 Autoreifen an der B2 bei Gersthofen

Die Polizei entdeckt 150 Autoreifen an der B2 bei Gersthofen. Wer sie dort entsorgt hat, ist unklar. Die Beamten suchen nach Hinweisen.

Rund 150 Autoreifen hat ein Unbkeannter an der B2 bei Gersthofen entsorgt. Das berichtet die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass die Reifen - teils mit Stahlfelgen - in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwoch illegal an der Auffahrt zur B2 in südlicher Richtung entsorgt wurden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (kinp)