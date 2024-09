Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein Mann stellte am Freitag, 13. September, um 12.30 Uhr seinen Wagen auf der rechten Fahrbahnseite der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen ab. Als er am Tag darauf um etwa 20.15 Uhr wieder zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher, der flüchtete, hinterließ laut Polizei einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Gersthofen nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821 3231810 entgegen. (diba)