Unbekannter fährt im City-Center Gersthofen gegen BMW und flüchtet

Einen geparkten BMW hat ein Unbekannter am Freitag in Gersthofen angefahren.

Ein schwarzer BMW wird am rechten Heck von einem Unbekannten angefahren. Passiert ist der Unfall am Freitag in der Tiefgarage des City-Centers.

Einen geparkten BMW hat ein Unbekannter am Freitag in Gersthofen angefahren. Passiert ist der Unfall in der Tiefgarage des City-Centers laut Polizei zwischen 17 und 18.30 Uhr. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden am rechten Heck in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

