Unbekannter fährt in Gersthofen Außenspiegel ab

Die Polizei meldetet einen Fall von Unfallflucht in Gersthofen. Dort hat ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten Lasters abgefahren.

Der Außenspiegel eines in Gersthofen geparkten Lastwagens ist von einem Unbekannten abgefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Laufe des Donnerstags in einer Parkbucht an der Büchelstraße. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, heißt es im Bericht der Polizei. Deshalb suchen die Beamten nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)