Unbekannter fährt in Gersthofen gegen eine Hauswand

Ein Autofahrer beschädigt in der Röntgenstraße in Gersthofen eine Hausfassade und macht sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Gegen eine Hauswand ist ein Unbekannter in Gersthofen gefahren. Der Unfall in der Röntgenstraße passierte zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag.

Der Autofahrer verursachte laut Polizei an der Hauswand einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die den Unfall in der Röntgenstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)