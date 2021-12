Unbekannter fährt in Gersthofen gegen einen Audi und flüchtet

Der Fahrer parkt sein Firmenfahrzeug ordnungsgemäß in Gersthofen. Als er einen Tag später losfahren will, ist das Heck des Audis beschädigt.

Erneut hat es in Gersthofen eine Unfallflucht gegeben. Dieses Mal wurde ein Firmenfahrzeug an der Brahmsstraße beschädigt.

Der Fahrer hatte es am Montag dort laut Polizei ordnungsgemäß geparkt. Als er am Dienstagnachmittag wieder losfahren wollte, bemerkte er hinten links am Heck seines Audis A4 einen Schaden. Dort hatte ihn der Unfallverursacher touchiert und einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. (thia)