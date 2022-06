Gersthofen

Unbekannter fährt in Gersthofen gegen geparkten BMW

Ein BMW ist am Sonntag in Gersthofen von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden.

Ein 44-Jähriger parkt in Gersthofen seinen BMW an der Sportallee. Als er wieder losfahren will, bemerkt er einen Schaden am Heck des Autos.

Ein BMW ist am Sonntag in Gersthofen von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Der Wagenstand zwischen 13 und 17.20 Uhr an der Sportallee auf Höhe des Kindergartens. In dieser Zeit fuhr laut Polizei ein Unbekannter gegen das Heck des Autos. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

