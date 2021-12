Gersthofen

Unbekannter fährt in Gersthofen gegen geparktes Auto

Gegen ein geparktes Auto ist ein Unbekannter am Wochenende in Gersthofen gefahren.

Ein 31-Jähriger stellt seinen Wagen in der Theresienstraße ab. Als er am folgenden Tag losfahren will, bemerkt einen Schaden an der Frontseite.

Gegen ein geparktes Auto ist ein Unbekannter am Wochenende in Gersthofen gefahren. Der Wagen des 31-Jährigen stand von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, an der Theresienstraße. In diesem Zeitraum fuhr laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vorne links gegen den Wagen. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

