Unbekannter fährt neues Auto an und flüchtet

Die Polizei in Gersthofen sucht den Verursacher oder die Verursacherin eines hohen Sachschadens in der Gartenstraße.

Die Polizei Gersthofen sucht einen Autofahrer oder eine Autofahrerin, der oder die zwischen Freitagabend, 22., und Samstagmittag, 23. September, einen schwarzen Seat in der Gartenstraße angefahren hat. Der Unfallverursacher hinterließ an dem Neuwagen einen Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0821/323-1810. (jah)

