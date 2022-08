Gersthofen

10:22 Uhr

Unbekannter fährts nachts in Gersthofen eingeparktes Auto an

Einen blauen Toyota hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Feldstraße in Gersthofen angefahren. Dabei entstand an dem Auto des 41-jährigen Halters ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich laut Polizei nach der Streifkollision aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

