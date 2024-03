Unbekannter klaut Abdeckung von Sattelzugmaschine in Gersthofen

Ein Schaden von etwa 500 Euro ist dem Besitzer einer Sattelzugmaschine entstanden. Ein Unbekannter hat ihm eine Schmutzabdeckung gestohlen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag an einer Sattelzugmaschine in Gersthofen zwei Schmutzabdeckungen abgeschraubt und mitgenommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl in der Frankfurter Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)