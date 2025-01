Unbekannter klaut Bargeld aus Geldbeutel

Etwa 360 Euro Bargeld sind aus dem Geldbeutel einer Frau gestohlen worden, die am Freitagvormittag in einem Verbrauchermarkt an der Gersthofer Lechstraße einkaufen war. Ob sie ihren Geldbeutel während des Einkaufes verloren hat, oder ob er ihr gestohlen wurde, konnte sie gegenüber der Polizei nicht sagen. Fest steht, dass der Geldbeutel im Markt abgegeben wurde - allerdings ohne Bargeld, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

