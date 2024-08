Unbekannter klaut Fahrradständer in Gersthofen

Von einem Wohnmobil in Gersthofen hat ein Unbekannter einen Fahrradständer abgeschraubt. Das berichtet die Polizei. Demnach stand das Wohnmobil in der Zeit zwischen Montag und, 29. Juli und dem vergangenen Montag in einer Parkbucht in der Otto-Hahn-Straße. In dieser Zeit schraubte der Täter den Fahrradständer, der an der Deichsel angebracht war, ab und stahl ihn. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro, schätzt die Polizei. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

