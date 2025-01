Unbekannter klaut Geld aus Handtasche in Gersthofen

Während eines Einkaufs in Gersthofen ist eine Frau am Mittwoch zum Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, war sie in einem Möbelhaus an der Otto-Hahn-Straße. In der Badezimmerabteilung ließ sie ihre Handtasche liegen, berichten die Beamten. Das nutzte der Täter offenbar aus. Er klaute aus ihrem Geldbeutel, der sich in der Handtasche befand, etwa 340 Euro. (kinp)

