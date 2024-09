Unbekannter klaut Geldbeutel aus Auto in Gersthofen

Aus einem in der Franz-Liszt-Straße in Gersthofen geparkten Auto ist am Montag ein Geldbeutel gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach hatte der Halter sein Auto gegen 6.30 Uhr abgestellt. Als er gegen 7.15 Uhr zurückkehrte, war sein Geldbeutel verwschunden. Laut Polizei hatte der Mann vergessen, sein Auto abzusperren. In dem Geldbeutel befanden sich etwa 50 Euro Bargeld. (kinp)