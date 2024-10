Wie die Polizei mitteilt, ist in Gersthofen ein Kinderwagen gestohlen worden. Der Buggy verschwand am Dienstag in der Zeit zwischen 7.30 und 16.45 Uhr vor dem Eingang des Kindergartens an der Roseggstraße. Laut Polizei ist der Kinderwagen etwa 670 Euro wert. (kinp)

