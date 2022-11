Unbekannter klaut teure Uhr aus Gersthofer Geschäft

Unter einem Vorwand verschafft sich ein Dieb Zutritt in einen Nebenraum eines Geschäfts in Gersthofen. Wenig später ist eine teure Uhr verschwunden.

Eine teure Uhr ist aus einem Geschäft in der Gersthofer Bahnhofstraße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat der mutmaßliche Dieb das Geschäft am Mittwoch gegen 10 Uhr. Er ließ ein Goldscharnier vom Mitarbeiter begutachten. Als dieser in einen Nebenraum ging, um das Schmuckstück zu wiegen, folgte der Unbekannte.

Später nahm der mutmaßliche Dieb sein Schmuckstück wieder an sich und verließ den Laden. Kurze Zeit später fiel der Mitarbeiterin auf, dass eine hochwertige Uhr, die im Nebenraum lag, verschwunden war. Der Wert der Uhr liegt laut Polizei bei mehr als 1000 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,7 Meter groß, schwarzes kurzes Haar. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Gersthofer Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)