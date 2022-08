Gersthofen

vor 33 Min.

Unbekannter randaliert an einer Tankstelle in Gersthofen

An einer Tankstelle an der Henleinstraße in Gersthofen hat ein Unbekannter randaliert. Dabei habe er laut Polizei mit brachialer Gewalt einen Spülkasten aus der Wand gerissen. Der Angestellte der Tankstelle bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen. Möglicherweise hat der Randalierer bereits am Vortag zugeschlagen. Die Schadenssumme bewegt sich im dreistelligen Bereich. (thia)

