Unbekannter reißt in Gersthofen Schild aus der Verankerung

Ein Metallschild wurde an der Skateanlage in Gersthofen herausgerissen, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen nach Hinweisen.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte ein Metallschild an der Skateanlage am Eichenlohweg aus der Verankerung gerissen. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag. Der Stadt Gersthofen entstand dadurch ein Schaden von mindestens 150 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (AZ)