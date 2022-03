Unbekannter reißt Verdeck von Oldtimer in Gersthofen ein

Ein in Gersthofen abgestellter Oldtimer ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Das Verdeck eines in Gersthofen abgestellten Oldtimers ist von einem Unbekannten eingerissen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach stand der Wagen in den vergangenen vier Monaten in einer Sammeltiefgarage an der Leipziger Straße. In diesem Zeitraum wurde das Cabrio verkratzt und beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)