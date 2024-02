Unbekannter schlägt Fensterscheibe in Gersthofer Industriegebiet ein

Ein unbekannter Mann schlägt eine Fensterscheibe in Gersthofen ein und flüchtet. Die Fahndung bleibt erfolglos.

Am Sonntagnachmittag soll ein Mann in der Adolf-von-Baeyer-Str. über einen Zaun geklettert und auf ein unbewohntes Haus zugelaufen sein. Das berichtet die Polizei. Laut einem Zeugen schlug der Unbekannte mit einer Stange, die er auf dem Grundstück gefunden hatte, eine Fensterscheibe an der Nordseite des Gebäudes ein und ergriff anschließend die Flucht. Es entstand ein Schaden von 500 Euro, schätzt die Polizei. Die Fahndung blieb erfolglos. (AZ)