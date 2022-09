Unbekannter schlägt Heckscheibe in Gersthofen ein

Die Heckscheibe eines in Gersthofen geparkten Autos ist eingeschlagen worden. Erst am Wochenende kam es zu ähnlichen Vorfällen.

Schon wieder ist ein in Gersthofen abgestelltes Auto beschädigt worden. Diesmal wurde die Heckscheibe eingeschlagen, berichtet die Polizei. Das Auto stand am Montag in der Zugspitzstraße. Gegen 17.30 Uhr bemerkte der Geschädigte, als er zu seinem geparkten Pkw kam, eine zersprungene Heckscheibe, so die Polizei. Der unbekannte Täter schlug diese mit einem nicht bekannten Gegenstand ein, wodurch er einen Schaden von rund 250 Euro anrichtete.

Ob die Tat, die sich im Laufe des Nachmittags ereignete, mit anderen Sachbeschädigungen am Wochenende in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie berichtet wurde dabei die Frontscheibe eines Autos beschädigt. Bei einem anderen Wagen wurde ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe geworfen, berichtet die Polizei. (kinp)