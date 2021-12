Unbekannter schlägt in Gersthofen eine Autoscheibe ein

Ein 32-Jähriger parkt seinen Wagen am Samstag in der Feldstraße. Durch die eingeschlagene Scheibe entsteht ein Schaden von rund 600 Euro.

Die Heckscheibe eines geparkten Autos hat ein Unbekannter am Samstag in Gersthofen eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

Der Wagen des 32-jährigen Halters stand laut Polizei am Samstag zwischen 17 und 22.30 Uhr in der Feldstraße im Bereich der 20er-Hausnummern. In dieser Zeit schlug der Täter die Scheibe ein und verursachte so einen Schaden von rund 600 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. . (thia)