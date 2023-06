Unbekannter schlägt in Gersthofen eine Autoscheibe ein

In Gersthofen schlägt ein Unbekannter von Montag auf Dienstag eine Autoscheibe ein. Der Schaden liegt bei 150 Euro.

Ein Unbekannter hat in Gersthofen die Scheibe an der Fahrertür eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, stand der rote VW Caddy von Montagmittag bis Dienstagfrüh in der Kreuzstraße. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei 150 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (jly)

