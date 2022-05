Unbekannter schlägt Scheibe eines Autos in Gersthofen ein

Die Windschutzscheibe eines in Gersthofen geparkten Autos ist von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Die Polizei ermittelt.

Das Auto einer 20-Jährigen ist am Mittwochabend von einem Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei wurde die Windschutzscheibe des in der Dieselstraße abgestellten Autos mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. Der Vorfall solle sich in der Zeit zwischen 17.40 und 17.50 Uhr ereignet haben, berichten die Beamten. Sie schätzen den Sachschaden auf etwa 500 Euro. (kinp)